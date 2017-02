State Wrestling Pairings

Southern Door’s River Pawelski and Luxemburg-Casco’s Lucas Joniaux and Nate Lloyd all won preliminary round matches on Thursday Night at the WIAA Individual Wrestling Championships at the Kohl Center in Madison. The quarterfinals are scheduled to begin at 11:15 Friday morning.

2017 WIAA Individual State Results for Southern Door

D3-132 – River Pawelski (41-4) beat Chad Waldera, Blair-Taylor (29-9) MD 14-3

~Friday quarterfinals vs Cal Hansen, Deerfield (44-1)

D3-160 – Michael Bertrand (42-3)

~Friday quarterfinals vs Dalton Hartung, Durand (18-10)

D3-195 – Tory Jandrin (39-4)

~Friday quarterfinals vs Alex Lemanski, Edgar (40-4)

2017 WIAA Individual State Results for Kewaunee

D3-126 – Cam Hanrahan (42-4)

~Friday quarterfinals vs Andrew Gunderson, Cadott 30-6

D3-138 – Jesse Steinhorst (38-8)

~Friday quarterfinals vs Sammy VanStraten, Shiocton 14-2

D3-120 – Cam Konop (34-8) lost to Aidan Nutter, Fennimore (37-11) Dec 5-0

2017 WIAA Individual State Results for Luxemburg-Casco

D2-106 – Lucas Joniaux (34-12) beat Bradley Gabrielski, Ripon (24-17) Dec 7-0

~Friday quarterfinals vs Jansen McClelland, Viroqua (40-10)

D2-220 – Nate Lloyd (38-13) beat Tucker Bender, Ripon (35-12) SV-1 3-1

~Friday quarterfinal vs Tyler Burt, Turner (43-2)

D2-113 – Bryce Bosman (43-3)

~Friday quarterfinals vs Jack Marley, Melrose-Mindoro/GET (40-7)

D2-126 – Nathan Ronsman (37-9)

~Friday quarterfinals vs Aidan Medora, St John’s NW/B.A. (36-3)

D2-152 – Devan Vandenbush (32-10)

~Friday quarterfinals vs Sam Burzynski, Stanley-Boyd/Owen-Withee (39-4)

D2-170 – Dalton Smerchek (39-6)

~Friday quarterfinals vs Tyler Hannah, Viroqua (43-7)

D2-285 – Phil Rasmussen (39-8)

~Friday quarterfinals vs Nick Rueth, Neillsville/Granton/Loyal (39-6)

D2-120 – Reece Worachek (30-15) lost to Mike Smith, Amery (31-4) Fall 1:16

D2-138 – Cameron Lemmens (27-12) lost to Tim Coyne, Hayward/Northwood (30-2) Decision 6-1