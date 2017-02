Eagles Win Again

Southern Door beat Algoma, 48-29, in a girls Packerland Conference basketball game on Tuesday Night. The Eagles (10-1, 13-4) used an 18-0 first half run to take a 25-5 lead and they hold on to their slim lead at the top of the league. Megan Pavlik finished with 12 points, Meghan LaCrosse added 10 while Gabby Atkins and Teyah Bertrand added 9 each for Southern Door. The Eagles held the Wolves (7-4, 7-12) to nine made field goals as Abigail Robinson scored 7 points to lead Algoma.

Girls

Gibraltar 52

Oconto 35

*Payton Pluff 12 Sheridan Ash 10

NEW Lutheran 51

Sturgeon Bay 34

*Hailey DeGrave 13

Kewaunee 83

Sevastopol 26

*Storm (9-1) in conference

Luxemburg-Casco 79

Marinette 49

*Cassie Schiltz 21, Jenna Jorgenson 13, Jordan Bukouricz 12, Mary Cravillion 11, Alexis Dorner 10

Boys

Roncalli 86

Southern Door 70

NEW Lutheran 67

Sevastopol 52

Brillion 62

Kewaunee 48

Wrestling

Luxemburg-Casco 45 Oconto Falls 18

120: Bryce Peterson (OF) over Reece Worachek (Dec 9-5)

126: Nathan Ronsman (LC) over Wyatt Borkevec (Fall 5:27)

132: Colton Worachek (LC) over Kenton Peterson (Fall 1:01)

138: Cameron Lemmens (LC) over Trevor Pankratz (Fall 3:04)

145: Bryce Ash (OF) over Garrett Jeanquart (Dec 12-8)

152: Nate Trepanier (OF) over Hunter Larkin (Fall 3:52)

160: Devan Vandenbush (LC) over Connor Scray (Inj. [time])

170: Brice Delzer (OF) over Jacob Zellner (Dec 8-6)

182: Mac Winkler (OF) over Dalton Smerchek (Dec 9-7)

195: Austin Leroy (LC) over Garret Cole (Fall 0:52)

220: Nate Lloyd (LC) over Trent Peetz (Dec 8-2)

285: Phil Rasmussen (LC) over Dan Ausloos (Dec 4-1)

106: Lucas Joniaux (LC) over Tyler Budz (Dec 9-2)

113: Bryce Bosman (LC) over Evan Konitzer (Fall 0:58)