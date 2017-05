Division 3 Regional Track & Field Results

Jacob Wahlers and Cody May won two events each to help lead the Algoma boys to the WIAA Division 3 Algoma Regional title on Monday while Katelyn Williams won three events and Alli Spitzer won two to help the Wolves win the girls title.

Boys Results

(200) 2. Hunter Evenson (Sev) 4. Keagan Sargent (Sev)

(400) 2. Oliver Roberston (A) 3. Keagan Sargent (Sev)

(1600) 1. Jacob Wahlers (A)

(3200) 1. Jacob Wahlers (A) 4. Caleb House (G)

(110 Hurdles) 1. Cody May (A)

(300 Hurdles) 1. Cody May (A) 4. Evan Henry (G)

(Long Jump) 4. Keagan Sargent (Sev)

(Triple Jump) 3. Ryan Feuerstein (A)

(High Jump) 3. Ryan Feierstein (A)

(Pole Vault) 2. Ryan Feuerstein (A) 3. Sam Utesch (A)

(Shot Put) 1. Max Schoening (A) 3. Jared Zellner (A) 4. Tyler Kropuenske (G)

(Discus) 1. Aidan Wallace (A) 3. Tyler Kropuenske (G)

(400 Relay) 3. Alg (Brett Benesh, Jordan Deringer, Feuerstein, Eric Arvizu)

(1600 Relay) 4. Sev (Evenson, Sargent, Kyle Carlson, Anthony Nietzke)

(3200 Relay) 4. Gib (Ian Moore, Henry, Matt Scharrig, House)

Girls Results

(100) 1. Katelyn Williams (A) 3. Olivia Wagner (Sev)

(400) 2. Olivia Wagner (Sev)

(800) 1. Alli Spitzer (A)

(1600) 1. Alli Spitzer (A) 4. Mya Ploor (Sev)

(3200) 1. Colleen Dachelet (A)

(110 Hurdles) 4. Anna Giblin (Sev)

(300 Hurdles) 3. Anna Giblin (Sev)

(Long Jump) 1. Khloe Williams (A)

(Triple Jump) 2. Khloe Williams (A)

(High Jump) 1. Elizabeth McClure (A) 3. Bria Caldecott (G)

(Pole Vault) 1. Demi Ploor (Sev) 2. Elizabeth McClure (A) 4. Mya Ploor (Sev)

(Shot Put) 1. Katleyn Williams (A) 2. Morgan Davister (A) 3. Demi Ploor (Sev)

(Discus) 1. Katelyn Williams (A) 3. Morgan Davister (A)

(400 Relay) 1. Alg (Davister, Courtney Guilette, Williams, Williams)

(800 Relay) 2. Gib (Abbigael Sitte, Hannah Helm, Nina Sitte, Bria Caldecott)

(1600 Relay) 4. Alg (Liberty Ansorge, Carly Baumann, Sydney Zimmerman, Dachelet)

Boys Scores

1. Algoma 155.5

2. Reedsville 116

3. Hilbert/Stockbridge 82

Girls Scores

1. Algoma 138.5

2. Reedsville 113

3. Manitowoc Lutheran 95