Bertrand is Wrestler of the Year

Southern Door’s Michael Bertrand has been voted as the Packerland Conference wrestler of the year.

106- Austin Veeser, Kewaunee

113- Fischer Pawelski, Southern Door

120- Cam Konop, Kewaunee

126- Aiden Wusterbarth, Oconto

132- River Pawelski, Southern Door

138- Lucas Stenzel, Sturgeon Bay

145- Jared Conard, Southern Door

152- Liam Ostrand-Kolstad

160- Michael Bertrand, Southern Door

170- Travis Reinke, Kewaunee

182- William Collins-McGovern, Kewaunee

195- Tory Jandrin, Southern Door

220- Paul Wery, Kewaunee

285- Kyle Steinhorst, Kewaunee